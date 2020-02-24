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Маркарова спрогнозировала тренд на валютном рынке

Маркарова спрогнозировала тренд на валютном рынке

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару.

Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар).

“И мы видим тренд на дальнейшее укрепление”, – сказала Маркарова.

По ее словам, макроэкономические модели показывают: чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика.

“Это тоже повлияет на усиление валюты”, – добавила министр.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

Напомним, по данным НБУ, из-за укрепления курса гривны чистые потери государственного бюджета (за вычетом экономии на долговых выплатах и расходах) в 2019 году составили около 23 млрд грн.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%.

По материалам Финансовый клуб
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