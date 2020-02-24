НБУ разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов

Национальный банк Украины во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, вступивший в силу 1 января 2020 года, разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Кодексом унифицированы правовые основы подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов в соответствии с нормами Кодекса устанавливается Национальным банком Украины по согласованию с Центральной избирательной комиссией. Поэтому центральный банк разработал проект постановления Правления Национального банка Украины “О Порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов”, который предлагается для общественного обсуждения”, – говорится в сообщении.

В проекте НБУ говорится об установлении обязанности банкам уведомлять:

Центральную избирательную комиссию ( ЦИК ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ( НАПК ) об открытии счетов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины, политической партии, которая выдвинула кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном избирательном округе, и их реквизиты;

региональное или территориальное представительство ЦИК и НАПК об открытии текущего счета избирательного фонда кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном избирательном округе и его реквизиты;

территориальную избирательную комиссию об открытии счетов избирательных фондов организации политической партии, которая выдвинула избирательный список, кандидата в депутаты в многомандатном избирательном округе, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и их реквизиты.

Справка Finance.ua:

С 1 апреля 2020 года Система электронных платежей Национального банка переходит на расширенный регламент работы.