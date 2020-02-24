НБУ разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов

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Национальный банк Украины во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, вступивший в силу 1 января 2020 года, разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Кодексом унифицированы правовые основы подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов в соответствии с нормами Кодекса устанавливается Национальным банком Украины по согласованию с Центральной избирательной комиссией. Поэтому центральный банк разработал проект постановления Правления Национального банка Украины “О Порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов”, который предлагается для общественного обсуждения”, – говорится в сообщении.
В проекте НБУ говорится об установлении обязанности банкам уведомлять:
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