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НБУ разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов

НБУ разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов

Национальный банк Украины во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, вступивший в силу 1 января 2020 года, разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Кодексом унифицированы правовые основы подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов в соответствии с нормами Кодекса устанавливается Национальным банком Украины по согласованию с Центральной избирательной комиссией. Поэтому центральный банк разработал проект постановления Правления Национального банка Украины “О Порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов”, который предлагается для общественного обсуждения”, – говорится в сообщении.

В проекте НБУ говорится об установлении обязанности банкам уведомлять:

  • Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об открытии счетов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины, политической партии, которая выдвинула кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном избирательном округе, и их реквизиты;
  • региональное или территориальное представительство ЦИК и НАПК об открытии текущего счета избирательного фонда кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном избирательном округе и его реквизиты;
  • территориальную избирательную комиссию об открытии счетов избирательных фондов организации политической партии, которая выдвинула избирательный список, кандидата в депутаты в многомандатном избирательном округе, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и их реквизиты.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины заявил, что сейчас экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад, а плохие показатели промышленности в прошлом году, в частности, не являются признаком наступления кризиса. Прогнозируемый экономический рост в последующие годы только по консервативному сценарию составляет 3,5-4%, а в случае структурных реформ темпы роста будут значительно больше.
По материалам Finance.UA
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