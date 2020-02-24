ЕС готовит санкции за кибератаки против России и Китая - Bloomberg

Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за кибератаки.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Пятеро дипломатов заявили, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе, отказавшись при этом назвать целевые объекты и соответствующие инциденты.

Дипломаты, как правило, опасаются делиться информацией о санкциях заранее из-за беспокойства о судебном иске и о том, что преследуемые лица могут переместить свои активы, чтобы избежать карательных мер.

По словам дипломата, процесс, который начинается с обсуждений между экспертами по кибербезопасности до того, как правительства стран ЕС одобрят решение, может занять около двух месяцев.

Агентство отмечает, что эти меры могут стать первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, который в частности подразумевает запрет на въезд и замораживание активов

Решение о введении санкций должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами союза. Один из дипломатов сказал, что в блоке существует консенсус в отношении того, что нет смысла иметь инструмент киберсанкций без его использования.