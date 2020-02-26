Virgin Galactic запустила бронирование билетов на турполеты в космос с депозитом в $1000

Аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic объявила о запуске программы One Small Step, которая позволит её клиентам забронировать место на космическом корабле SpaceShipTwo и отправиться в космос, предположительно, уже в этом году.

Эта программа не предусматривает прямой продажи билетов, вместо этого компания предлагает внести депозит в размере $1000, чтобы получить возможность в числе первых приобрести билет на туристический полёт в космос. Virgin Galactic не называет ни сроков появления билетов в продаже, ни точной их стоимости, но обещает в полном объёме возместить депозит в случае, если полёт не состоится.

В 2014 году компания приостановила продажи билетов после крушения суборбитального корабля SpaceShipTwo в пустыне Мохаве во время испытаний обновлённого гибридного двигателя. Эта катастрофа заставила Virgin Galactic на какое-то время прекратить все свои действия и пересмотреть достижения в направлении коммерческих запусков. На текущий момент компания уже получила 600 заявок из 60 стран мира на бронирование билетов стоимостью $250 тыс. Генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс (George Whitesides) недавно заявил, что окончательная цена может существенно вырасти.

Тем временем Virgin Galactic отчиталась об убытках по итогам четвёртого квартала 2019 года, которые составили почти $73 млн. Это значительно больше, чем за тот же период 2018 года ($46 млн). Virgin Galactic надеется, что программа One Small Step позволит немного уменьшить убытки. Несмотря на это, акции компании Ричарда Брэнсона с начала года выросли почти на 200%, а её рыночная стоимость достигла почти $8 млрд.