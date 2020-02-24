Портфель держателей украинских ОВГЗ сократился на 2,6 млрд грн

По состоянию на 26 февраля портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 810,84 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он сократился на 2,64 млрд грн. Главным держателем ценных бумаг выступил НБУ.

Структура держателей выглядит следующим образом:

Нацбанк – 325,53 млрд грн (40,15%).

Банки – 321,93 млрд грн (39,7%).

Нерезиденты – 128,34 млрд грн (15,83%).

Юрлица – 26,34 млрд грн (3,25%).

Физлица – 8,7 млрд грн (1,07%).

Следует отметить, что из всех перечисленных портфель ОВГЗ за неделю увеличили только юрлица – на 1,22 млрд грн.