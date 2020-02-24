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В Украине вступил в силу направленный на деофшоризацию закон

В Украине вступил в силу направленный на деофшоризацию закон

В Украине вступил в силу подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон (регистр. №1209-1) по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, 24 февраля Зеленский подписал законопроект, который предусматривает противодействие уклонению от уплаты налогов и предусматривает согласование положений ряда законов положениям Налогового кодекса Украины. 26 февраля закон был опубликован в официальной газете ВР “Голос Украины”. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 27 февраля, кроме ряда пунктов.

По словам председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, этот закон направлен на деофшоризацию и призван прекратить схемы, которые помогают не платить налоги.

Справка Finance.ua:

  • По мнению автора законопроекта, его принятие позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования.
  • Также предотвратит использование агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствует процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения.
По материалам УНН
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