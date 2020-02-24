В Украине вступил в силу направленный на деофшоризацию закон

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине вступил в силу подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон (регистр. №1209-1) по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, 24 февраля Зеленский подписал законопроект, который предусматривает противодействие уклонению от уплаты налогов и предусматривает согласование положений ряда законов положениям Налогового кодекса Украины. 26 февраля закон был опубликован в официальной газете ВР “Голос Украины”. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 27 февраля, кроме ряда пунктов.
По словам председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, этот закон направлен на деофшоризацию и призван прекратить схемы, которые помогают не платить налоги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков2 ч. назад - 1452 12
Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский5 ч. назад - 1264 10
Внедрение е-билета обошлось столице в 504 млн гривенВчера, 23:38 - 507 9
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников4 ч. назад - 3814 6
В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)Вчера, 21:03 - 3051 4
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников4 ч. назад - 3814 6
Переход на киловатты и суммы в платежках за газ: что думают читатели Finance.uaВчера, 15:31 - 3651 4
Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсиюВчера, 15:00 - 3164 4
В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)Вчера, 21:03 - 3051 4
Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцамВчера, 16:03 - 3028 1
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Вчера, 11:13 - 1027
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1114
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1435
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1178 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1246