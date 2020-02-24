Суд отменил решения о признании недействительным разрешения на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

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Верховный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанции об отмене разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство жилого комплекса “Патриотика на озерах” на жилом массиве “Осокорки-Центральные” в Дарницком районе Киева, выданное ООО “Контактбудсервис” и ООО “Будэволюция”, и направил дело на повторное рассмотрение.
Как сообщила пресс-служба управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка “Аркада” в среду, такое решение Верховный суд вынес 26 февраля.
“Разрешение на строительство ЖК “Патриотика на озерах – действует!.. Указанное решение означает, что повторное рассмотрение дела судом первой инстанции не будет препятствовать деятельности застройщика”, – указано в сообщении.
Ранее Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу ОО “Экопарк Осокорки” на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение ГАСИ на строительство ЖК “Патриотика на озерах”, выданное ООО “Контактбудсервис” и ООО “Будэволюция”.
Как сообщалось, в январе-2019 Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО “Контактбудсервис” – компанией-застройщиком жилого массива “Патриотика на озерах” в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.
По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка “Аркада”, ЖМ “Патриотика на озерах” является географическим продолжением “Патриотики”. Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж.
Проект “Патриотики на озерах” включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады (три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.
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