В правительстве ожидают притока инвестиций и создания новых рабочих мест в космической отрасли

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После принятия постановления, которое обеспечило доступ частных компаний к космической деятельности в Украине, в правительстве ожидают рост инвестиций в эту сферу уже в первом квартале 2020 года. Это должно создать новые рабочие места.
Об этом сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди, передает министр развития экономики Тимофей Милованов.
«Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности», — отметила Панаиотиди.
Частные компании могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:
По расчетам, решение правительства об обеспечении доступа частных компаний к осуществлению космической деятельности должно способствовать поступлению новых инвестиций в сектор высокотехнологичного производства уже до конца марта 2020 года.
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