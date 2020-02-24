В правительстве ожидают притока инвестиций и создания новых рабочих мест в космической отрасли

После принятия постановления, которое обеспечило доступ частных компаний к космической деятельности в Украине, в правительстве ожидают рост инвестиций в эту сферу уже в первом квартале 2020 года. Это должно создать новые рабочие места.

Об этом сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди, передает министр развития экономики Тимофей Милованов.

«Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности», — отметила Панаиотиди.

Частные компании могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:

испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;

запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;

управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;

По расчетам, решение правительства об обеспечении доступа частных компаний к осуществлению космической деятельности должно способствовать поступлению новых инвестиций в сектор высокотехнологичного производства уже до конца марта 2020 года.

Справка Finance.ua: