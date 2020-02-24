В Киеве запустили "пилот" ученического е-билета

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Первые 36 столичных школ стали участниками пилотного проекта Киевской городской государственной администрации по использованию электронных ученических билетов.
Об этом заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, сообщает пресс-служба КГГА.
«Сегодня ученические билеты получат 28 тысяч школьников. Хочу подчеркнуть, что ученический билет – это не просто проездной для учащихся. Карта многофункциональна, и постепенно в ней появятся новые сервисы. Ведь пользоваться преимуществами жизни в умном городе должны как взрослые, так и подрастающие киевляне», – отметил Юрий Назаров.
50 школьников стали официальными тестировщиками ученического билета и продолжают соревнование за приз. В течение февраля-марта они должны оставлять отзывы в соцсетях об ученическом билете. Эта информация будет использована для совершенствования сервиса.
Все электронные ученические билеты будут произведены за счет городского бюджета, поэтому средства от родителей собирать не будут.
Когда город полностью перейдет на электронный ученический билет:
Билет для школьника:
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