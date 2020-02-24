Межбанк: давление на гривну возрастает

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Четверг продолжит тенденции этой недели и спокойным не будет.
Во-первых, усиленно лихорадит внешние рынки. Евро к моменту написания статьи взлетел до 1,0933 доллара за евро, а золото опять выросло до 1648 долларов за унцию. Поведение пары евро/доллар на внешних рынках существенно влияет на курс евро и относительно гривны.
Во-вторых, замедление мировой экономики в связи с коронавирусом все больше отражается и на украинских показателях. Падение нашего промпроизводства (во многом за счет металлургов) за январь в размере 5,1% может показаться только цветочками в феврале, когда только в Китае нереализованные запасы уже выплавленной стали и чугуна выросли на 14% и это еще не предел – нет спроса. Это приводит к падению цен на металл и ударит по валютной выручке украинских экспортеров.
В -третьих, на мировой панике в связи с коронавирусом – проседают все традиционные сферы туризма, логистики и транспорта. Это бьет как по прямым украинским компаниям-производителям, так и по нерезидентам, покупающим наши облигации. Именно снижение их интереса к ОВГЗ на фоне целого клубка проблем – приводит к тому, что иностранцы стали менее заметны как на аукционах по размещению облигаций,так и с продажей валюты под финансирование таких сделок в гривне. Это отражается на поведении участников торгов и курсообразовании.
Сегодня на торгах также не будет значительного предложения валюты от нерезидентов, а курсообразование будет полностью зависеть от поведения местных игроков и НБУ. Учитывая продолжение валютных ралли на внешних это будет приводить к скачкам курса евро и рубля относительно гривны в течение сессии четверга. Ситуативные перекосы спроса и предложения на межбанке сегодня продолжатся, а от оперативной на это реакции Нацбанка будет зависеть поведение курса в течение дня. Ведь продажи госбанков (которые вчера и не дали растущему спросу на валюту взорвать котировки) – не вечны. С другой стороны, за счет малообъемного (без присутствия большого числа иностранцев) валютного межбанка – две-три крупные продажи местных компаний могут и развернуть курс в сторону формального укрепления гривны.
Фактор возмещения НДС экспортерам продолжит также работать против гривны на межбанке и периодически существенно влиять на поведение рынка в четверг и пятницу (фактически последний рабочий день месяца).
По нашим прогнозам, 27 февраля объемы операций на торгах составят $185-210 млн при заключении до 440-550 сделок. А коридор по безналичному доллару на торгах имеет все шансы расширится за счет разнонаправленных целей и задач крупных местных клиентов и мировой валютной лихорадки. По нашим расчетам курс доллара в четверг будет в пределах 24,45-24,75 гривен.
Давление на гривну постепенно возрастает.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,59 / 24,61
евро – 26,70 / 26,72
российский рубль – 0,3769 / 0,3775
Курсы валют на Межбанке
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