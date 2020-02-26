На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)

Свободно позволить себе финансировать путешествия без дополнительной экономии могут всего 19% украинских туристов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического метапоиска momondo.ua.

На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать:

33% украинцев экономят на шоппинге;

на еде вне дома экономят 22%;

целых 19% признались, что берут дополнительную работу или новые проекты для того, чтобы накопить нужную сумму для отпуска;

12% заменяют общественный транспорт и такси более дешевым видом передвижения, например велосипедом или ходьбой;

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8% назвали продажу собственных вещей в интернете или на барахолках;

4% отменяют подписки на интернет-сервисы;

3% сокращают траты на спорт;

5% украинцев берут в долг, и такой же процент оформляет рассрочку на путешествия, чтобы позволить себе выбраться за границу.

Как украинцы предпочитают расплачиваться за границей:

40% – наличными;

24% – кредитной карточкой;

21% – дебетовой карточкой;

10% предпочитают платить с помощью приложений на телефоне. По сравнению с другими странами этот процент самый высокий. Для наглядности для Великобритании и Америки это 2 и 3 процента соответственно.

На что уходит больше всего денег в отпуске:

кроме жилья и перелета украинцы большую часть своих сбережений тратят на различные туры и экскурсии (49%);

на шоппинг (36%). Причем женщины в большей мере (на целых 10%) склонны тратить деньги на этот вид удовольствия в отпуске;

культурные активности, такие как музеи и выставки, являются основой трат в путешествиях у 36% туристов;

отдельное место в бюджете поездки занимает еда. На бары, кафе и рестораны больше всего денег тратит 31% украинцев. Для еды и напитков, купленных в магазинах, процент почти такой же – 30%;

общественный транспорт, аренда машины или услуга такси становятся наибольшей тратой для 11% соотечественников;

9% опрашиваемых также указали основной статьей своих расходов в отпуске активный отдых, а 3% признались, что тратят больше всего на посещение спортивных мероприятий и игр.

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