На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)

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Свободно позволить себе финансировать путешествия без дополнительной экономии могут всего 19% украинских туристов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического метапоиска momondo.ua.
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать:
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Как украинцы предпочитают расплачиваться за границей:
На что уходит больше всего денег в отпуске:
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