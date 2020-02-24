У полиции может появиться новая причина для остановки автомобилей

В Украине может появиться еще одна причина для остановки водителей патрульными. Как написал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, полицейским хотят разрешить останавливать водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения.

“Сегодня полиция может останавливать исключительно в случае, если есть нарушения правил дорожного движения”, – объяснил необходимость внедрения еще одного повода для остановки Монастырский.

При этом, чтобы минимизировать шансы беспочвенных остановок патрульными, их полномочия при таких проверках предлагают ограничить.

“Обсуждается вариант – в случае остановки авто для проверки на состояние алкогольного опьянения, четко ограничить полномочия правоохранителей исключительно самой проверкой. То есть они не будут просить открывать капот, проверять на другие нарушения и т.п.”, – говорит Монастырский.

По словам нардепа, инициативу обсудят как в парламенте, так и с общественностью. Он напомнил, что в 2019 году патрульные составили 115 000 постановлений на подозреваемых в пьянстве водителей.