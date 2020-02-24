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Крупнейшие авиакомпании ЕС отправляют работников в отпуск

Крупнейшие авиакомпании ЕС отправляют работников в отпуск

Немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландский перевозчик KLM объявили, что снизят расходы, в частности, сократят бюджет и заморозят аренду, чтобы уменьшить влияние эпидемии коронавируса на их бизнес.

Об этом сообщает Reuters.

KLM сократит найм новых сотрудников и внешних консультантов, задержит новые ИТ-проекты и планы по обновлению офисов, а также значительно сократит расходы.

“Влияние (вируса) на доходы KLM будет очень значительным, и оно лишь частично уменьшится за счет более низких затрат и низкой цены на топливо”, – сказал финансовый директор компании Эрик Свелгайм о последствиях коронавируса.

Персоналу предложили взять выходные дни, чтобы сократить расходы компании, поскольку частота рейсов и дальше страдает от сокращения авиаперелетов.

KLM закрыла маршруты в Китай до конца марта. Как сообщалось, материнская компания Air France-KLM ожидает потери до 200 млн евро прибыли через коронавирус.

Рентабельность нидерландской авиакомпании упала с 10% до 7,7% в прошлом году, а операционная прибыль упала на 22%, до 853 миллионов евро.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa в среду объявила о программе сокращения расходов, включая приостановление набора новых сотрудников.

Lufthansa также предложила работникам неоплачиваемый отпуск и рассматривает расширение вариантов работы на неполный рабочий день в контексте коллективных договоров.

По материалам Економічна Правда
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