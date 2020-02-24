Минэкономики подсчитало бюджет министерства на три года: более 90 млрд грн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021 – 2023 годы в сумме более 90 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

“Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021-2023 годы, в которой предложило выделить на эти годы более 90 млрд грн на поддержку приоритетных направлений: промышленность, сельское хозяйство, экспорт”, – говорится в сообщении.

На сельское хозяйство предполагается 45,52 млрд грн, которые распределяются на следующие направления:

• финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей – 40,9 грн,

• фонд частичного гарантирования кредитов – 3,12 млрд грн,

• кредиты фермерским хозяйствам – 1,5 млрд грн.

Сумма поддержки на экспортный потенциал страны составляет всего 12,41 млрд грн:

• поддержка и продвижение экспорта – 410 млн грн,

• экспортно-кредитное агентство – 6,0 млрд грн,

• компенсация процентов по кредитам экспортеров – 6,0 млрд грн.

На промышленность по разным направлениям планируется выделить в общей сложности более 32,65 млрд грн, в частности:

• развитие авиастроения – 16,9 млрд грн,

• компенсация кредитов за приобретение производственного оборудования – 6,0 млрд грн,

• софинансирование проектов смарт-специализация регионов – 6,75 млрд грн,

• создание Фонда энергоэффективности в промышленности – 3,0 млрд грн.

“Важно отметить, что по экспортным программам поддержка предоставляется в том числе предприятиям промышленности. Таким образом, общая сумма поддержки для промышленности может быть увеличена. По годах сумма господдержки составляет: 26 млрд на 2021 год, 31 млрд на 2022 год, 33 млрд на 2023 год, всего более 90 млрд грн”, – отметили в Минэкономики.