Минэкономики подсчитало бюджет министерства на три года: более 90 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021 – 2023 годы в сумме более 90 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
“Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021-2023 годы, в которой предложило выделить на эти годы более 90 млрд грн на поддержку приоритетных направлений: промышленность, сельское хозяйство, экспорт”, – говорится в сообщении.
На сельское хозяйство предполагается 45,52 млрд грн, которые распределяются на следующие направления:
• финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей – 40,9 грн,
• фонд частичного гарантирования кредитов – 3,12 млрд грн,
• кредиты фермерским хозяйствам – 1,5 млрд грн.
Сумма поддержки на экспортный потенциал страны составляет всего 12,41 млрд грн:
• поддержка и продвижение экспорта – 410 млн грн,
• экспортно-кредитное агентство – 6,0 млрд грн,
• компенсация процентов по кредитам экспортеров – 6,0 млрд грн.
На промышленность по разным направлениям планируется выделить в общей сложности более 32,65 млрд грн, в частности:
• развитие авиастроения – 16,9 млрд грн,
• компенсация кредитов за приобретение производственного оборудования – 6,0 млрд грн,
• софинансирование проектов смарт-специализация регионов – 6,75 млрд грн,
• создание Фонда энергоэффективности в промышленности – 3,0 млрд грн.
“Важно отметить, что по экспортным программам поддержка предоставляется в том числе предприятиям промышленности. Таким образом, общая сумма поддержки для промышленности может быть увеличена. По годах сумма господдержки составляет: 26 млрд на 2021 год, 31 млрд на 2022 год, 33 млрд на 2023 год, всего более 90 млрд грн”, – отметили в Минэкономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛПВчера, 13:02 - 6017 37
Коболев сравнил баланс платежей с "Газпромом" сейчас и в 2013 годуВчера, 09:18 - 1008 10
Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский2 ч. назад - 560 6
В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)Вчера, 21:03 - 2361 4
Приняли новые правила маркировки автомобильных шинВчера, 19:48 - 1028 4
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛПВчера, 13:02 - 6017 37
Межбанк: противостояние Минфина и инвесторов достигло пикаВчера, 11:20 - 4900
Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсиюВчера, 15:00 - 2996 4
Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцамВчера, 16:03 - 2888 1
Переход на киловатты и суммы в платежках за газ: что думают читатели Finance.uaВчера, 15:31 - 2829 3
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Вчера, 11:13 - 828
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1065
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1411
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1161 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1230