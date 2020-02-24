Внедрение е-билета обошлось столице в 504 млн гривен

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Внедрение электронного билета обошлось столице около 504 миллионов гривен. Таким образом, затраты на одну единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
“Внедрение электронного билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тысяч гривен. Эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины. Например, во Львове при общем количестве 638 единиц на 1 единицу транспортного средства потратили 526,6 тысячи гривен. А в Харькове, где насчитывается 451 транспортное средство, внедрение е-билета в одном стоило примерно 411 тысяч гривен”, – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Отмечается, что внедрение е-билета является одним из самых масштабных смарт-проектов в столице, который проходил в несколько этапов, включая тестирование системы. За один год городские власти технологически адаптировали к системе электронной билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Было создано более 4000 мест продажи е-билета.
Для городских властей этот проект гарантирует получение достоверных актуальных данных 24/7, что позволит построить новые эффективные маршруты общественного транспорта и упорядочить учет пассажиропотока. Каждая оплата за проезд будет учтена системой и покажет реальный доход перевозчиков, что позволит контролировать поступление налогов от этого вида деятельности и планировать наполнение бюджета столицы.
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