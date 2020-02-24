Милованов назвал четыре отрасли, в которых работает до 70% "нелегалов"

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Больше всего нелегально работающего населения – в сфере торговли, гостиничного и ресторанного комплекса, в сельском хозяйстве и строительстве.
Об этом во время брифинга “Государственная поддержка предприятий и меры по детенизации сферы трудоустройства” сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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“Нелегальное трудоустройство падает ежегодно на один процент. Самые критические отрасли – это торговля, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, строительство. Иногда в этих отраслях уровень нелегальных работников достигает 70%”, – сказал Милованов.
Напомним, в конце прошлого года уровень теневой занятости упал до самой низкой отметки за десятилетие и составлял 21%. А с начала текущего года с почти 200 тысячами работников было заключены трудовые договоры.
Количество граждан в возрасте 15-70 лет, занятых в неформальном секторе экономики, за 9 месяцев 2019 г. сократилось (по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – на 125 тыс. человек) и составило 3,5 млн человек.
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