Украина введет пошлины на стальную продукцию РФ

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Украина через месяц введет пошлину в 50% на ряд российской продукции из стали.
Об этом сообщается в газете Урядовый курьер от 25 февраля.
Такое решение приняла межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ). Оно вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.
Следовательно, комиссия решила ввести на пять лет 50,09-процентную окончательную антидемпинговую пошлину на импорт в Украину стального витого провода, тросов, канатов, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением продукции из коррозионностойкой стали).
Инициатором расследования, начатого в апреле прошлого года, выступило ЧАО Производственное объединение Стальканат-Силур, доля которого в общем объеме производства этого товара в Украине превышает 50%.
МКМТ установила, что в 2018 году демпинговая маржа для производителей и экспортеров из РФ составляла 50,09%, а за 2016-2018 годы производственные мощности Стальканат-Силура уменьшились на 10,9 , объемы указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9, уровень занятости упал на 47,7%.
Согласно данным Госстата, в 2019 году импорт из РФ продукции по наиболее общему коду УКТ ВЭД 7312 10 00 00 (под пошлину подпали семь подкодов) составил 1,48 тыс. тонн на сумму $2,3 млн при общем объеме импорта 5,85 тыс. тонн на $12,38 млн.
В свою очередь, экспорт из Украины этой продукции в прошлом году составил 6,34 тыс. тонн на $9,07 млн.
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