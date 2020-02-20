НБУ продлил время работы Системы электронных платежей

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С 1 апреля 2020 года Система электронных платежей Национального банка переходит на расширенный регламент работы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что это значит:
Регулятор определил такие особенности расширенного регламента работы СЭП:
“Вместе с тем выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов”, – добавляет регулятор.
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