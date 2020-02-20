НБУ продлил время работы Системы электронных платежей

С 1 апреля 2020 года Система электронных платежей Национального банка переходит на расширенный регламент работы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что это значит:

возможность проводить межбанковские платежи 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7)

расширится доступ клиентов к финансовым услугам и возрастет доля безналичных расчетов.

Регулятор определил такие особенности расширенного регламента работы СЭП:

участники СЭП смогут проводить межбанковский перевод средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00;



смогут проводить межбанковский перевод средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00; в работе системы будет технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день (с 00:00 до 01:00);



участники СЭП самостоятельно принимают решение по регламенту своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме;



самостоятельно принимают решение по регламенту своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме; регламент работы СЭП в период завершения отчетного года будет определен отдельным решением Правления Национального банка Украины.

“Вместе с тем выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов”, – добавляет регулятор.