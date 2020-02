Apple работает над "большой" версией наушников AirPods

Американская компания Apple работает над over-ear версией наушников AirPods.

Американский блогер и аналитик Джон Проссер обнаружил информацию о них в списке инвентаризации системы Target, американской сети магазинов розничной торговли. И написал об этом в своем аккаунте Twitter.

Apple только осенью 2019 года выпустила наушники AirPods Pro, которые позиционировались как усовершенствованная версия AirPods, выпущенных в 2016 году. Новые студийные наушники должны стать конкурентноспособными в высшей ценовой категории и конкурировать с наушниками таких брендов, как Bose и Sennheiser. Кроме того, они могут послужить альтернативой бренду Beats, который с 2014 года также принадлежит Apple. Стоимость “больших” наушников Apple может достичь $400. Сейчас цены наушников AirPods варьируются от $199 до $250, в зависимости от серии.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47