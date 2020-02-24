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Apple работает над "большой" версией наушников AirPods

Apple работает над "большой" версией наушников AirPods

Американская компания Apple работает над over-ear версией наушников AirPods.

Американский блогер и аналитик Джон Проссер обнаружил информацию о них в списке инвентаризации системы Target, американской сети магазинов розничной торговли. И написал об этом в своем аккаунте Twitter.

Apple только осенью 2019 года выпустила наушники AirPods Pro, которые позиционировались как усовершенствованная версия AirPods, выпущенных в 2016 году. Новые студийные наушники должны стать конкурентноспособными в высшей ценовой категории и конкурировать с наушниками таких брендов, как Bose и Sennheiser. Кроме того, они могут послужить альтернативой бренду Beats, который с 2014 года также принадлежит Apple. Стоимость “больших” наушников Apple может достичь $400. Сейчас цены наушников AirPods варьируются от $199 до $250, в зависимости от серии.

Пока что никаких технических подробностей нет. Они точно будут беспроводными и быстро сопрягаться с другой техникой Apple.

Развитие и расширение линейки наушников от Apple выглядит вполне логичным решением. Ведь, согласно информации Wedbush Securities, в 2019 поставлено 65 миллионов AirPods, а в 2020 году эти показатели могут достичь отметки от 85 до 90 миллионов устройств

Точное название “яблочных” наушников также неизвестно. В системе Target они именованы как AirPods X. Кроме того, в сети фигурирует еще один вариант названия — StudioPods. По понятным причинам, ни одно из них не подтверждено официально. Как передает портал MacRumors, запуск новых наушников, как и других продуктов Apple, должен состояться в первой половине 2020 года.

Кроме наушников, появилась информация, что обновление ждет и другие продукты Apple. Например, TV‌ приставку, iPod Touch и iPad. Какие-либо подробности касательно этих продуктов пока отсутствуют.

По материалам Дело
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