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В КГГА объяснили, нужно ли менять адреса в документах при переименовании улиц

В КГГА объяснили, нужно ли менять адреса в документах при переименовании улиц

Изменение адреса в документах при переименовании улиц не обязательно.

Об этом напомнил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций, сообщает пресс-служба городской власти.

По его информации, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации в последнее время получил немало вопросов касаемо изменений в документах при переименовании улиц, проспектов, переулков и т.п..

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Чиновник разъяснил, что на законодательном уровне не определена обязательность изменения адреса в документах.

«Изменение сведений о местонахождении юридического лица подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». Однако Закон не устанавливает пакет документов, который подается для государственной регистрации изменений в случае переименования улиц. Никаких официальных разъяснений со стороны Государственной регистрационной службы Украины по этому вопросу нет. То есть на законодательном уровне обязательности данной процедуры не определены», – написал Юрий Таций.

Заместитель директора рассказал, что изменения в документы можно сделать по собственной инициативе. Так, прописку в паспорте менять не обязательно, однако по желанию перерегистрацию можно сделать при смене, например фамилии.

«Имеющиеся документы о праве собственности на недвижимое имущество менять также не обязательно. Это такие документы, как свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, договор мены или дарения и т.д. Собственник имущества, конечно, может внести изменения в документы на имущество (изменить адрес) по собственной инициативе при осуществлении какого-либо нотариального действия со своим имуществом – продажа, дарение, наследование. Справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте архитектуры и градостроительства КГГА», – добавил Юрий Таций.

Чиновник отметил, что юридические лица должны руководствоваться Законом Украины «О государственной регистрации юридических и физических лиц предпринимателей».

По материалам Finance.UA
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