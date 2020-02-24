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В январе Фонд соцстрахования выплатил около 66 млн грн больничных по уходу за больными

В январе Фонд соцстрахования выплатил около 66 млн грн больничных по уходу за больными

За январь 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал пособия по временной потере трудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе, за больными детьми до 14 лет, для 28 814 застрахованных лиц. Сумма выплат по этому направлению составила 65,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс служба Фонда.

“В целом в прошлом месяце работающие украинцы ухаживали за больными детьми или членами семьи 224 372 календарных дня. Среднедневной размер пособия от Фонда составил 292,97 грн”, – говорится в сообщении.

Как производится выплата пособия:

  • начиная с первого дня ухода за больным членом семьи;
  • размер исчисляется на общих основаниях и составляет от 50% средней заработной платы застрахованного лица (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот).

Как производится выплата пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком:

  • если ребенок в возрасте до 14 лет – производится за весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней;
  • в случае стационарного лечения – за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком;
  • пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выплачивается не более чем за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни и бытовых обстоятельств – не более чем за семь календарных дней.
По материалам Finance.UA
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