В январе Фонд соцстрахования выплатил около 66 млн грн больничных по уходу за больными

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За январь 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал пособия по временной потере трудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе, за больными детьми до 14 лет, для 28 814 застрахованных лиц. Сумма выплат по этому направлению составила 65,7 млн гривен.
Об этом сообщает пресс служба Фонда.
“В целом в прошлом месяце работающие украинцы ухаживали за больными детьми или членами семьи 224 372 календарных дня. Среднедневной размер пособия от Фонда составил 292,97 грн”, – говорится в сообщении.
Как производится выплата пособия:
Как производится выплата пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком:
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