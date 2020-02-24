Максим Ференц: как войти на польский рынок украинскому бизнесу

Подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной является историческим шансом для украинского бизнеса не только влиться, но и успешно закрепится на огромном европейском рынке с объемом валового внутреннего продукта, в расчёте по паритету покупательной способности, на сумму свыше 12 256 млрд евро.

Конечно же, в условиях огромной конкуренции и преференциального подхода евробюрократов к своим родимым фирмам, эта цель покорится только настойчивым, но игра этого стоит.

Один из оптимальных способов, чтобы войти на европейский рынок — создать свое представительство в одной из близких нам ментально стран ЕС – Польше. А правильный выбор формы ведения бизнеса — это уже половина успеха.

Как и в Украине, общество с ограниченной ответственностью в Польше — одна из самых распространенных форм хозяйственного общества. Особой популярностью она пользуется среди предпринимателей, стремящихся к осуществлению предпринимательской деятельности в крупных размерах, что оправдано как с правовой, так и с экономической точек зрения. Низкий уровень уставного капитала (минимум 5000 злотых) позволяет создавать общество с ограниченной ответственностью для реализации любой цели, допускаемой правом, не ограничиваясь только экономическими.

Также, как и в Украине, общество может быть создано одним лицом, а все участники общества с ограниченной ответственностью не несут ответственности по его обязательствам.

Общество с ограниченной ответственностью может быть создано как со смешанным польско-украинским, так и со 100% украинским капиталом — наличие в составе участников польского партнера допустимо, но не является обязательным.

Достоинством этой правовой формы является также возможность динамичного приобретения новых капиталов и новых компаньонов. К недостаткам следует отнести двойное налогообложение: сначала — прибыли общества, потом — выплачиваемых дивидендов, а также необходимость ведения текущей бухгалтерии и составления финансовой отчётности.

Для создания общества с ограниченной ответственностью в Польше необходимо предпринять следующие шаги:

заключение договора общества;

оплата 100% уставного капитала;

назначение правления общества;

назначение наблюдательного совета или ревизионной комиссии, если такие органы предполагаются законом либо договором общества;

регистрация в Национальном Судебном Реестре.

Договор общества подлежит обязательному нотариальному удостоверению и должен обязательно содержать следующие положения:

наименование общества;

местонахождение общества;

предмет деятельности;

размер уставного капитала;

количество и номинальная стоимость долей в уставном капитале, принадлежащих отдельным участникам общества;

срок действия общества, если он определен.

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью может быть оплачен как денежными, так и неденежными вкладами. Неденежными вкладами могут быть также и имущественные права, в том числе предприятие или его часть. Договор общества должен определять предмет неденежного вклада, лицо, которое внесло данный вклад, а также количество долей, принимаемых участником за внесенный вклад.

Необходимым условием для приобретения обществом статуса юридического лица, является его регистрация в Национальном Судебном Реестре. Заявление о регистрации общества необходимо предоставить в соответствующий суд по месту нахождения общества не позднее 6 месяцев со дня заключения договора общества.

К заявлению прилагаются следующие документы:

договор общества;

заявление всех членов правления, что вклады в уставный капитал общества внесены в полном объеме;

список участников общества;

образцы подписей всех членов правления, заверенные нотариально.

Общество с ограниченной ответственностью может начать свою деятельность и до регистрации, – с момента заключения договора общества с ограниченной ответственностью.

Уже с этого момента, новое общество вправе приобретать права (в том числе — право собственности на недвижимость и другие вещные права), нести обязанности, выступать в качестве истца или ответчика в суде.

Органами общества с ограниченной ответственностью являются:

правление — состоит из одного или нескольких участников, ведет дела общества и представляет его интересы;

собрание участников (высший орган общества с ограниченной ответственностью), состоящее из всех участников общества;

наблюдательный совет или ревизионная комиссия (в составе не менее трех участников) – осуществляет контрольные и надзорные функции.

Максим Ференц, Доктор юридических наук, учредитель юридической компании Maksym Ferents Consulting в Варшаве