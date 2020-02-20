В ТПП Украины предлагают развернуть в Украине WiFi-сеть на основе блокчейн

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Комитет по электронным коммуникациям при Торгово-промышленной палате Украины инициировал реализацию совместного украинского-американского проекта по построению WiFi-сети на основе технологии блокчейн.
Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины, технология была разработана учеными Кембриджского университета.
«Ammbr – беспроводная mesh-сеть, основанная на технологии блокчейн. Она позволяет круглосуточно раздавать свободный канал доступа в интернет в автономном режиме. Ammbr объединяет в сеть модули, которые работают как продвинутые сетевые маршрутизаторы. Модули взаимодействуют друг с другом, поддерживая канал связи, и предоставляют доступ к сети, в том числе в местах с отсутствующим или слабым сигналом. Модули Ammbr создают блокчейн-сеть, которая обеспечивает бесперебойную работу транзакций и умных контактов», – сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты со ссылкой на материалы Комитета по электронным коммуникациям при ТПП.
Стоимость технологий:
План действий на 2020 год:
Кроме того, ведется активная работа рабочих групп при комитете по направлениям smart city, телемедицина, интернет вещей и криптовалюта.
Члены Комитета по электронным коммуникациям при ТПП обсудили развитие и механизмы регулирования рынка криптовалют в Украине.
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