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В ТПП Украины предлагают развернуть в Украине WiFi-сеть на основе блокчейн

В ТПП Украины предлагают развернуть в Украине WiFi-сеть на основе блокчейн

Комитет по электронным коммуникациям при Торгово-промышленной палате Украины инициировал реализацию совместного украинского-американского проекта по построению WiFi-сети на основе технологии блокчейн.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины, технология была разработана учеными Кембриджского университета.

«Ammbr – беспроводная mesh-сеть, основанная на технологии блокчейн. Она позволяет круглосуточно раздавать свободный канал доступа в интернет в автономном режиме. Ammbr объединяет в сеть модули, которые работают как продвинутые сетевые маршрутизаторы. Модули взаимодействуют друг с другом, поддерживая канал связи, и предоставляют доступ к сети, в том числе в местах с отсутствующим или слабым сигналом. Модули Ammbr создают блокчейн-сеть, которая обеспечивает бесперебойную работу транзакций и умных контактов», – сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты со ссылкой на материалы Комитета по электронным коммуникациям при ТПП.

Стоимость технологий:

  • стоимость покрытия территории Украины качественным интернетом при использовании существующих технологий оценивается в 80 млн долларов;
  • стоимость построения Ammbr сети может составлять от 2 до 5 млн долларов.

План действий на 2020 год:

  • нормативно-правовая деятельность;
  • образование для МСБ;
  • создание киберакадемии и киберполигону на базе ТПП Украины.

Кроме того, ведется активная работа рабочих групп при комитете по направлениям smart city, телемедицина, интернет вещей и криптовалюта.

Члены Комитета по электронным коммуникациям при ТПП обсудили развитие и механизмы регулирования рынка криптовалют в Украине.

По материалам Finance.UA
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