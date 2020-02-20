Премьер анонсировал смены руководства в региональных подразделениях ГФС

В течение ближайших недель все руководители областных региональных подразделений Государственной фискальной службы будут заменены в целях борьбы с тенью.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

“Вчера провел совещание с главой Государственной фискальной службы. Мы договорились о том, что в течение ближайших недель абсолютно все руководители областных региональных подразделений Государственной фискальной службы будут заменены в целях борьбы с тенью. У нас есть план, каким образом мы в ближайшее время, ближайшие недели серьезно усложним жизнь людям, которые занимаются обналом денег. Это серьезная беда для украинской экономики. У нас есть ряд мероприятий, которые в ближайшее время мы будем осуществлять”, – отметил Гончарук.