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Премьер анонсировал смены руководства в региональных подразделениях ГФС

Премьер анонсировал смены руководства в региональных подразделениях ГФС

В течение ближайших недель все руководители областных региональных подразделений Государственной фискальной службы будут заменены в целях борьбы с тенью.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

“Вчера провел совещание с главой Государственной фискальной службы. Мы договорились о том, что в течение ближайших недель абсолютно все руководители областных региональных подразделений Государственной фискальной службы будут заменены в целях борьбы с тенью. У нас есть план, каким образом мы в ближайшее время, ближайшие недели серьезно усложним жизнь людям, которые занимаются обналом денег. Это серьезная беда для украинской экономики. У нас есть ряд мероприятий, которые в ближайшее время мы будем осуществлять”, – отметил Гончарук.

По материалам УНН
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