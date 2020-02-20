Украина вместе с сетью заправок SOCAR откроет хаб для граждан на Чонгаре — Зеленский

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государство, вместе с сетью заправок азербайджанской нефтяной компании SOCAR, откроет на контрольном пункте въезда-выезда “Чонгар” хаб для обслуживания и отдыха граждан.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время форума Age of Crimea.
“Очень важно, как страну видят крымчане. Это должна быть освещенная, безопасная, комфортная страна с, простите, работающими уборными.
Именно поэтому мы такое внимание уделяли обустройству комфортных КПВВ. Я хочу подчеркнуть – это временные конструкции.
Кроме этого, государство совместно с компанией SOCAR до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан.
Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты”, – отмечает Зеленский.
SOCAR Energy Ukraine – дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. В Украине SOCAR начал свою деятельность в 2008 году. В 2010 году компания приступила к развитию собственной сети автозаправочных комплексов премиум-класса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как переход на киловатты изменит суммы в платежках за газВчера, 14:00 - 13731 22
Поляки стали богаче португальцев, украинцы обогнали марокканцев - МВФВчера, 19:02 - 3460 20
Сколько украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформВчера, 17:22 - 1664 18
Зеленский: Если долги шахтерам не закроют, правительство не получит зарплатуВчера, 16:37 - 1026 14
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛП2 ч. назад - 2054 9
5 советов для безошибочного заполнения декларацииВчера, 16:02 - 7835
Сколько работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать работника в должности (инфографика)6 ч. назад - 4862 1
Поляки стали богаче португальцев, украинцы обогнали марокканцев - МВФВчера, 19:02 - 3460 20
Межбанк: противостояние Минфина и инвесторов достигло пика4 ч. назад - 2679
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛП2 ч. назад - 2054 9
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)4 ч. назад - 198
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)Позавчера, 13:08 - 919
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1323
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1098 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1186