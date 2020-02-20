Переход на киловатты и суммы в платежках за газ: что думают читатели Finance.ua

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Недавно Finance.ua писал о предложении перевести учет газа с кубометров в киловатты. Над такой идеей в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) задумались, учитывая факт, что качество голубого топлива разное, поэтому в разных населенных пунктах калорийность газа, то есть теплота его сгорания, может существенно отличаться. Также многое зависит и от состояния труб, которые идут к домам украинцев. Поскольку большая часть газовых сетей в Украине прокладывалась десятки лет назад, возможны утечки газа. В результате в газовой сети падает давление и теплотворная способность голубого топлива снижается.
Поэтому в Нацкомиссии предлагают кардинальные изменения – измерять голубое топливо не в кубометрах, а в киловаттах, то есть в единицах изменения энергии. Если это произойдет, цена на газ будет зависеть от количества тепла, которое дает топливо именно в вашем доме.
В Нафтогазе уверяют, что в таком случае украинцам не придется закупать новые счетчики.
На расчеты за коммунальные услуги украинцы тратят около 13,1% своих совокупных расходов (по данным Госкомстата), поэтому пользователи Finance.ua активно обсуждали на форуме потенциальные изменения в учете газа.
Большинство читателей убеждены, что такая тема не только станет очень затратной из-за необходимости замены оборудования, но и не принесет никакой пользы. В частности, так считает форумчанин alexander_khirhyal :
Balaks отрицает слова представительства “Нафтогаза” о том, что потребности в замене счетчиков нет. Более того, потребителям, по его словам, установка таких счетчиков влетит в копейку:
По мнению читателя warlamp, при учете газа в киловаттах у газовщиков будет еще больше пространства для “схем” и махинаций:
Опытный работник газопоставщика “Закарпатгаз” и наш читатель montazhgaz_com за годы работы не может понять, как давление газа может влиять на калорийность. С ним согласился пользователь yama по его мнению, расходы за утечку газа до счетчика, которые сейчас возложены на облгазы, хотят перенести на потребителей:
Пользователь форума maryon19_02_1987 возмущен качеством газа, которое за 5 лет ощутимо снизилось. По его словам, продукт сейчас настолько плох, что даже чайник закипает медленнее:
А richard_martinyak сравнил эту инициативу с недавним нововведением по доставке газа. Напомним, с января 2020 года плата за доставку исключена из счетов за газ, а потребители получают отдельные счета за газ и за его доставку.
Форумчанин borzol уверен, что утверждение цен на газ в новых единицах измерения – это бюрократия. Однако, с другой стороны, сравнивать цены разных поставщиков без учета качества газа не имеет смысла:
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