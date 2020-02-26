Евродепутаты хотят вернуть съемные аккумуляторы в смартфоны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Некоторые из нас все еще помнят времена, когда мы могли легко получить доступ к аккумулятору смартфона и вынуть или заменить его. Эти времена уже позади, и подавляющее большинство смартфонов в наши дни поставляется с несъемными батареями.
Однако Европейский парламент, похоже, заинтересован в возвращении сменных батарей, как показывают некоторые утечки. Согласно недавнему отчету голландского финансового издания Het Financieele Dagblad, ЕС хочет обеспечить более легкую замену батарей.
Как сообщается, основной целью этого изменения является обеспечение устойчивости, поскольку легко заменяемая батарея на смартфоне позволит людям использовать смартфоны в течение более длительного времени. Таким образом, будет производиться меньше электронных отходов. Важно отметить, что теперь батареи можно менять, но для этого нужно обращаться к специалисту.
Как сообщается, это предложение будет представлено в середине марта Франсом Тиммермансом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии. Предложение также будет включать правила повторного использования материалов и устойчивого производства. Обсуждаемая в настоящее время стандартизация зарядных портов в сочетании с легко заменяемыми батареями должна значительно сократить количество электронных отходов. Кроме того, Тиммерманс также работает над запретом на уничтожение непроданных устройств, чтобы способствовать повторному использованию материалов.
Помимо этих изменений, ЕС планирует разработать систему сбора использованных устройств, а также ограничить использование пластиковых материалов при упаковке новых смартфонов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районовВчера, 08:02 - 21629 9
Обвал фондовых рынков из-за коронавируса обойдет Украину стороной - РожковаВчера, 19:14 - 835 6
Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще во времена СССР - ДубилетВчера, 13:45 - 1105 6
СБУ разоблачила конвертцентр, через который "отмывали" деньги госпредприятий трех областей (фото, видео)Вчера, 09:36 - 1008 5
Названа лучшая кредитная карта – FinAwards 2020Вчера, 20:01 - 901 3
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районовВчера, 08:02 - 21629 9
Минфин поддерживает снижение налога на доходы украинцевВчера, 09:17 - 3467
Более 50 тысяч украинцев перенесли мобильные номераВчера, 11:41 - 1835
Минэкоэнерго предложило более жесткий сценарий уменьшения "зеленого" тарифаВчера, 10:03 - 1725
В Нацбанке назвали условие для дешевых кредитовВчера, 09:00 - 1702 1
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)Вчера, 14:20 - 241
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 2685
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1392
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1611
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1303 2