Межбанк: противостояние Минфина и инвесторов достигло пика

Среда станет тяжелым днем для гривны на валютном рынке. Вчерашний откровенно провальный аукцион по размещению ОВГЗ не оправдал никаких надежд чиновников на активные продажи облигаций. Было куплено всего бумаг на 1,6 млрд гривен (и это при том, что по семилетним облигациям не было ограничений по размещаемым объемам).

По факту – противостояние Минфина и инвесторов в части доходности не только продолжилось, но и достигло своего пика. Нерезиденты и местные игроки не готовы работать под доходность около 10% годовых, а Минфин пытается к этому их приучить. Пока из этого особо ничего, судя по результатам аукциона, не получается.

В связи с такими результатами аукциона – рассчитывать на приток валюты на межбанк от нерезидентов не стоит. А учитывая миллиардные погашения старых выпусков в ближайшую неделю – это пока приведет к оттоку средств инвесторов с рынка ОВГЗ. Часть из них фиксирует свою прибыль в долларах и евро и будет покупать валюту для этого на межбанке.Это сработает против гривны и даст спекулянтам отличный шанс раскачать рынок.

Учитывая еще негативные новости по распостранению короновируса и панику из-за этого на рынках Европы, США и Азии – у спекулянтов всех мастей (как местных, так и международных) появляется возможность очень серьезно на этом заработать. Валютные ралли продолжатся и только усилятся.

Возмещения НДС экспортерам существенно облегчат поиск гривневых ресурсов для спекулятивных атак на гривну, а Нацбанку судя по всему надо будет оперативно гасить рост котировок своими интервенциями, если он не хочет потом в очередной раз оправдываться перед обществом за “залеты” по курсу.

Наличный рынок уже не только останется заложником поведения межбанка, но и может сам стать активным “возмутителем спокойствия”, если население усилит скупку валюты в ближайшее время на панике по коронавирусу на негативных новостях.

По нашим прогнозам 26 февраля объемы операций на торгах составят до $220 млн при заключении до 550 сделок. А коридор по безналичному доллару на торгах существенно расширится и будет в пределах 24,50-24,75 гривен.

Давление на гривну существенно возрастет и фактически от оперативной реакции Нацбанка на происходящее будет зависеть курсообразование ближайших дней.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,54 / 24,56

евро – 26,58 / 26,61

российский рубль – 0,3764 / 0,3769

Курсы валют на Межбанке

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