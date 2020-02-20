Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания “Спецтехноэкспорт”, входящая в состав ГК “Укроборонпром”, продемонстрировала на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) разведывательные беспилотники “Аист-100” и PD-1, и обновленный беспилотник-камикадзе RAM.
Об этом сообщили в пресс-службе “Укроборонпрома”.
Отметим, что в Абу-Даби проходит международная специализированная выставка-конференция беспилотных систем и технологий UMEX & SimTEX-2020.
Фото Укроборонпром
“Участие украинской делегации в этой выставке является продолжением серии партнерских переговоров об углублении военного сотрудничества между Украиной и Арабскими Эмиратами”, — подчеркнули в “Укроборонпроме”.
Фото Укроборонпром
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как переход на киловатты изменит суммы в платежках за газВчера, 14:00 - 12550 20
Сколько украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформВчера, 17:22 - 1341 15
IKEA откроет первый магазин в УкраинеВчера, 12:00 - 10293 15
Поляки стали богаче португальцев, украинцы обогнали марокканцев - МВФВчера, 19:02 - 2926 13
Зеленский: Если долги шахтерам не закроют, правительство не получит зарплатуВчера, 16:37 - 871 13
Как переход на киловатты изменит суммы в платежках за газВчера, 14:00 - 12550 20
IKEA откроет первый магазин в УкраинеВчера, 12:00 - 10293 15
5 советов для безошибочного заполнения декларацииВчера, 16:02 - 6320
СЕТАМ выставил на продажу б/у авто от 5 тыс. грнВчера, 13:40 - 5815 1
Поляки стали богаче португальцев, украинцы обогнали марокканцев - МВФВчера, 19:02 - 2926 13
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Около часа назад - 80
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)Позавчера, 13:08 - 864
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1305
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1088 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1170