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Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)

Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)

Компания “Спецтехноэкспорт”, входящая в состав ГК “Укроборонпром”, продемонстрировала на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) разведывательные беспилотники “Аист-100” и PD-1, и обновленный беспилотник-камикадзе RAM.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укроборонпрома”.

Отметим, что в Абу-Даби проходит международная специализированная выставка-конференция беспилотных систем и технологий UMEX & SimTEX-2020.

Фото Укроборонпром

“Участие украинской делегации в этой выставке является продолжением серии партнерских переговоров об углублении военного сотрудничества между Украиной и Арабскими Эмиратами”, — подчеркнули в “Укроборонпроме”.

Фото Укроборонпром

По материалам Дело
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