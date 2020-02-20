Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)

Компания “Спецтехноэкспорт”, входящая в состав ГК “Укроборонпром”, продемонстрировала на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) разведывательные беспилотники “Аист-100” и PD-1, и обновленный беспилотник-камикадзе RAM.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укроборонпрома”.

Отметим, что в Абу-Даби проходит международная специализированная выставка-конференция беспилотных систем и технологий UMEX & SimTEX-2020.

Фото Укроборонпром

“Участие украинской делегации в этой выставке является продолжением серии партнерских переговоров об углублении военного сотрудничества между Украиной и Арабскими Эмиратами”, — подчеркнули в “Укроборонпроме”.



Фото Укроборонпром