Каждый четвертый рейс в Европе вылетал раньше расписания в январе 2020 года

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Каждый четвертый рейс в Европе вылетал в январе 2020 года с опережением графика.
Об этом говорится в обнародованной Европейской организацией по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) статистике.
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1,1% вылетов выполнены раньше расписания на более чем 15 минут, 24,8% — с опережением на 5-15 минут.
В рамках 5-минутного отклонения от графика вылетели 41,3% самолетов.
Опоздание на 5-15 минут Евроконтроль зафиксировал у 18% рейсов. На 16-30 минут опоздали 7,7% рейсов, на 31-60 минут — 4,5% рейсов, более чем на 60 минут — 2,6% рейсов.
Среднее время опоздания на вылет в январе 2020 года составило 8,7 минут. Всего за первый месяц 2020 года 43 страны, входящие в Европейскую конференцию гражданской авиации (ECAC) обслужили 783 203 рейса, что на 0,5% меньше, чем в январе 2019 года.
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