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Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января (инфографика)

Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января (инфографика)

Украинские авиакомпании в января 2020 года выполнили без опозданий 85,9% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 86,6%.

Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности, обнародованыйн на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

“Рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь: 85,9% рейсов украинских и 86,6% иностранных авиакомпаний выполнены вовремя”, – говорится в сообщении.

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По данным Мининфраструктуры, в январе отечественные авиакомпании из аэропортов Украины выполнили 3378 рейсов, иностранные – 2968.

Среди украинских авиаперевозчиков самыми пунктуальными были авиакомпании:

  • “Мотор-Сич” – 93,4% рейсов выполнены вовремя;
  • “Международные авиалинии Украины” – 91%;
  • “Роза ветров” – 88,4%;
  • “ЯнЕир” – 80%.

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Инфографика: mtu.gov.ua

Среди иностранных две авиакомпании выполнили 100% рейсов вовремя:

  • Alitalia;
  • Georgian Airways;
  • Scandinavian Airlines;
  • Aegean Airlines.


Инфографика: mtu.gov.ua

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По материалам Finance.UA
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