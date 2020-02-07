Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января (инфографика)

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Украинские авиакомпании в января 2020 года выполнили без опозданий 85,9% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 86,6%.
Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности, обнародованыйн на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
“Рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь: 85,9% рейсов украинских и 86,6% иностранных авиакомпаний выполнены вовремя”, – говорится в сообщении.
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По данным Мининфраструктуры, в январе отечественные авиакомпании из аэропортов Украины выполнили 3378 рейсов, иностранные – 2968.
Среди украинских авиаперевозчиков самыми пунктуальными были авиакомпании:
Инфографика: mtu.gov.ua
Среди иностранных две авиакомпании выполнили 100% рейсов вовремя:
Инфографика: mtu.gov.ua
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