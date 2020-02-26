Стала известна дата презентации новых флагманских смартфонов OPPO (видео)

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Из-за вспышки коронавируса организаторы отменили профильную выставку MWC 2020, многие производители смартфонов вынуждены были пересмотреть свои планы по презентации новых устройств.
“Компания OPPO решила устроить мировую презентацию своей новой флагманской серии 5G-смартфонов Find X2 в рамках онлайн-трансляции в сервисе YouTube. Сама презентация будет проходить 6 марта в 11:30 по Киевскому времени”, – говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе компании, созданию серии Find X2 предшествовали исследования и разработки, в которые были вложены существенные ресурсы. Кроме того, в процессе создания новых смартфонов компания изучала отзывы потребителей о собственной продукции. И многие из этих отзывов были учтены. Компания пока не раскрывает полные технические характеристики смартфонов серии OPPO Find X2.
Однако нам обещают экран, при разработке которого особе внимание было уделено разрешению, частоте обновления, цветопередаче и широкому динамическому диапазону. Кроме того, серия Find X2 предлагает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 и поддержку связи 5G. Наконец, производитель сообщает о “настраиваемом датчике изображения” и передовых технологиях.
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