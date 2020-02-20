Трамп продлил санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Соответствующий документ обнародован на сайте Белого Дома.

“Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года. Поэтому я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660”, — говорится в документе.