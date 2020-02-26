Укравтодор ввел в прошлом году в эксплуатацию 847 километров дорог

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В 2019 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) ввело в эксплуатацию 847 километров дорог общей стоимостью 21 млрд гривен.
Об этом говорится в публичном отчете агентства, сообщает пресс-служба Укравтодора.
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“В 2019 году в эксплуатацию было введено 847 км дорог, общей стоимостью 21 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что из запланированных на прошлый год бюджетных программ почти все были выполнены более чем на 90%.
В частности, в 2019 году Укравтодор обновил участок дороги Н-08 из Запорожья до Мариуполя на 93%, потратив на это 1,2 млрд грн. На 97% были выполнены запланированные ремонтные работы, стоимостью 4 млрд грн, по маршрутам Львов — Тернополь — Умань и Белая Церковь — Одесса — Николаев — Херсон. В общем на указанный маршрутах было введено в эксплуатацию 106,4 км дорог.
На 100% в прошлом году были выполнены работы по обновлению дороги Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград, 49 километров которой было введено в эксплуатацию в Харьковской области. Общая стоимость работ составила 1 млрд грн.
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