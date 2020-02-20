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Ericsson поможет Украине ускорить развитие телекоммуникационной индустрии

Ericsson поможет Украине ускорить развитие телекоммуникационной индустрии

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня объявило о подписании меморандума о сотрудничестве со шведской компанией Ericsson, специализирующейся на выпуске телекоммуникационного оборудования.

Стороны будут сотрудничать в направлении развития инфрастуктуры интернета — как проводного, так и мобильного, включая расширение покрытия 4G (LTE-Advanced) и внедрение связи следующего поколения 5G (в последний раз нам обещали запуск коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения в 2022 году).

Как сообщается, Ericsson и Минцифры намерены использовать опыт стран-лидеров (таких как США, Южная Корея и Китай), чтобы ускорить развитие телекоммуникационной индустрии в Украине. В частности, для этого будет создана специальная рабочая группа, куда войдут специалисты Ericsson (как из локальных офисов, так и иностранных) и представители Минцифры. Со своей стороны Ericsson предоставит министерству необходимую техническую экспертизу в области развития мобильного и фиксированного интернета, а также обеспечит консультационную и информационную поддержку по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики.

По материалам ITC.ua
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