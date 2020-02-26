Какие реформы власти украинцы считают успешными (опрос)

Согласно опросу, украинцы все больше разочаровываются в новой власти.

Об этом рассказала директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”.

“Доверие к правительству пошло в негатив, и веры в быстрый успех реформ стало еще меньше. Если в мае 2018 года хоть каких-то успешных реформ не назвали 41%, то в декабре 2019-го никаких успешных реформ не увидели уже 50%”, – отметила она.

При предыдущей власти относительно успешными считали такие реформы:

пенсионная – 7%;

реформа армии – 6,5%;

децентрализация – 6%.

При нынешней власти украинцы считают достаточно успешными реформы:

антикоррупционная – 10%;

децентрализация – 10%;

пенсионная – 9%.



инфографика: dif.org.ua

Однако Ирина Бекешкина отметила, что среди украинцев наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества тех, кто считает, что власть их обманывает.

Также она сообщила факт, который делает новую власть очень похожей на предыдущую: граждане так же недовольны информацией, которую они получают относительно реформ. То есть, в первую очередь, правительству необходимо позаботиться об информационном обеспечении украинцев и коммуникации с ними: количество тех, кто хочет больше получать информации о реформах, выросло вдвое.