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ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале

ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале

Пенсионный фонд Украины 25 февраля завершил финансирование пенсий за февраль 2020 года.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за февраль направлено 35,9 млрд грн, что несколько больше, чем в январе (35,8 млрд грн).

В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан: по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров); по инвалидности – 2641 грн (12,8%); в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%); по выслуге лет – 4500 грн (5,4%); социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).

Справка Finance.ua:

Произвести перерасчет выплат:

  • Перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится с заработной платы, с которой начислена пенсия.
  • Не предусмотрен перерасчет пенсий по выслуге лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа по которым приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.
По материалам Finance.UA
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