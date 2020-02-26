ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале

Пенсионный фонд Украины 25 февраля завершил финансирование пенсий за февраль 2020 года.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за февраль направлено 35,9 млрд грн, что несколько больше, чем в январе (35,8 млрд грн).

В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан: по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров); по инвалидности – 2641 грн (12,8%); в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%); по выслуге лет – 4500 грн (5,4%); социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).

Справка Finance.ua:

Произвести перерасчет выплат:

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится с заработной платы, с которой начислена пенсия.