ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале

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Пенсионный фонд Украины 25 февраля завершил финансирование пенсий за февраль 2020 года.
Об этом сообщает ПФУ в Facebook.
По данным ведомства, на пенсии за февраль направлено 35,9 млрд грн, что несколько больше, чем в январе (35,8 млрд грн).
В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан: по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров); по инвалидности – 2641 грн (12,8%); в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%); по выслуге лет – 4500 грн (5,4%); социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).
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