500 тыс. грн только на рекламе: Киберполиция задержала видеопирата

Сотрудники Киберполиции в Черниговской области совместно со следователями областной полиции пресекли деятельность нескольких онлайн-кинотеатров, которые незаконно распространяли контент, нарушая авторское право и незаконно получая доход от рекламы.

Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, который администрировал нелегальные интернет-площадки.

“Подозреваемый распространял аудиовизуальные произведения, тем самым нарушал авторские права правообладателей, представителями которых являются Украинская антипиратская ассоциация. Основой доходов была оплаченная реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах. Таким образом, администратору удалось заработать более полумиллиона гривен”, – говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции.

Также сообщается, что ущерб, нанесенный правообладателям, составил около 4 млн грн.

В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, SIM-карты, карты памяти, жесткие диски, а также документацию. Все это направят на экспертизу.