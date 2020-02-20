500 тыс. грн только на рекламе: Киберполиция задержала видеопирата

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Сотрудники Киберполиции в Черниговской области совместно со следователями областной полиции пресекли деятельность нескольких онлайн-кинотеатров, которые незаконно распространяли контент, нарушая авторское право и незаконно получая доход от рекламы.
Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, который администрировал нелегальные интернет-площадки.
“Подозреваемый распространял аудиовизуальные произведения, тем самым нарушал авторские права правообладателей, представителями которых являются Украинская антипиратская ассоциация. Основой доходов была оплаченная реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах. Таким образом, администратору удалось заработать более полумиллиона гривен”, – говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции.
Также сообщается, что ущерб, нанесенный правообладателям, составил около 4 млн грн.
В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, SIM-карты, карты памяти, жесткие диски, а также документацию. Все это направят на экспертизу.
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