Рынок земли и привлечения инвестиций: что Минэкономики готовит для Украины

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Минэкономразвития поставило цель к 2024 году увеличить ВВП Украины на 40%.
Об этом рассказал Первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”.
В ведомстве отмечают, что следующие годы будут устанавливать нормально функционирующий рынок капитала – меньше потреблять и больше строить.
Инициативы для привлечения инвестиций в Украину:
Одной и основной из “площадок” для развития капитала в Украине должен стать рынок земли. Ключевыми целями, кроме собственно открытия рынка земли, называют прозрачный рынок земли, справедливую и конкурентную среду, предотвращение коррупционных схем, а также прозрачный мониторинг земель.
До 1 октября 2020 года планируют:
Также отмечают, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 4 млрд гривен на удешевление кредитов для аграриев.
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