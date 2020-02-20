Рынок земли и привлечения инвестиций: что Минэкономики готовит для Украины

Минэкономразвития поставило цель к 2024 году увеличить ВВП Украины на 40%.

Об этом рассказал Первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”.

В ведомстве отмечают, что следующие годы будут устанавливать нормально функционирующий рынок капитала – меньше потреблять и больше строить.

Инициативы для привлечения инвестиций в Украину:

капитальные инвестиционные из бюджета;

приватизация;

ГЧП (государственно-частное партнерство)/концессии;

инвестиционные няни;

поддержка бизнеса.

Одной и основной из “площадок” для развития капитала в Украине должен стать рынок земли. Ключевыми целями, кроме собственно открытия рынка земли, называют прозрачный рынок земли, справедливую и конкурентную среду, предотвращение коррупционных схем, а также прозрачный мониторинг земель.

До 1 октября 2020 года планируют:

устранить рейдерство;

передать земли общинам;

устранить Госгеокадастр от управления землей;

выбрать прозрачную систему электронных аукционов;

принять преимущественное право арендатора.

Также отмечают, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 4 млрд гривен на удешевление кредитов для аграриев.