Гончарук поручил главе ГФС изменить систему и принять кадровые решения

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил руководителю Государственной фискальной службы Сергей Солодченко “в корне” изменить систему работы службы и принять кадровые решения.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

“Ранее фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы.

…Сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко — в корне изменить систему работы ГФС включая соответствующие кадровые решения”, – пишет Гончарук.