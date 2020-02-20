0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 232 0

Гончарук поручил главе ГФС изменить систему и принять кадровые решения

Гончарук поручил главе ГФС изменить систему и принять кадровые решения

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил руководителю Государственной фискальной службы Сергей Солодченко “в корне” изменить систему работы службы и принять кадровые решения.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

“Ранее фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы.

…Сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко — в корне изменить систему работы ГФС включая соответствующие кадровые решения”, – пишет Гончарук.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.