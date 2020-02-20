Гончарук поручил главе ГФС изменить систему и принять кадровые решения

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Премьер-министр Алексей Гончарук поручил руководителю Государственной фискальной службы Сергей Солодченко “в корне” изменить систему работы службы и принять кадровые решения.
Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.
“Ранее фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы.
…Сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко — в корне изменить систему работы ГФС включая соответствующие кадровые решения”, – пишет Гончарук.
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