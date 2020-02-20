Правительство планирует реформировать эконалоги в Украине

При условии реформирования налога на выбросы CO2 Украина сможет ежегодно получать 5 млрд гривен.

Об этом сообщил Алексей Рябчин, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды, на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”.

В настоящее время Центр нарабатывает изменения в CO2 налоге и разрабатывает систему торговли выбросами (СТВ). В перспективе эти изменения позволят охватить 100% потенциальных выбросов CO2 в Украине.

Читайте также: Метинвест Ахметова уплатил 10 миллионов штрафа за экологический ущерб

Также в планах защитить украинских товаропроизводителей от закрытия доступа на рынки ЕС после принятия “Европейского зеленого соглашения” в части ужесточения требований по карбонсодержанию в импортируемой продукции.

Размер налогообложения ископаемого топлива – 1 евро за тонну CO2.

Эти средства пойдут на компенсацию стоимости кредитных ресурсов, которые будут предоставлять банки на энергоэффективные мероприятия для домохозяйств, малого и среднего бизнеса и предприятий.

Что это даст: полученные ежегодно 5 млрд грн от реформирования CO2 налога позволят:

запустить мультипликатор экономики;

снизить стоимость кредитных ресурсов;