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Коболев сравнил баланс платежей с "Газпромом" сейчас и в 2013 году

Коболев сравнил баланс платежей с "Газпромом" сейчас и в 2013 году

Баланс платежей между НАК “Нафтогаз Украины” и российским “Газпромом” кардинально изменился с 2013-го года, и сейчас в пользу Украины.

Об этом во время 11-го Украинского энергетического форума сказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Нашим главным фокусом было восстановление баланса с “Газпромом”. Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: тратилась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и какой баланс сейчас существует, он кардинально изменился. Сейчас он в пользу Украины”, – сказал Коболев.

По его словам, ранее баланс составлялся таким образом, что Украина отдавала миллиарды долларов в пользу России.

“Это тот баланс, которым нам удалось восстановить. Мы надеемся, что он таким останется и в будущем. Для этого было подписано транзитное соглашение. Для этого мы сделали многое, чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую”, – добавил Коболев.

По материалам УКРИНФОРМ
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