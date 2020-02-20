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Анонсированная Гончаруком ипотека позволит многим украинцам обзавестись жильем, - эксперт

Анонсированная Гончаруком ипотека позволит многим украинцам обзавестись жильем, - эксперт

Анонсированная правительством премьер-министра Алексея Гончарука доступная ипотека даст многим украинцам возможность приобрести свое жилье – уже сейчас, а не через 30 лет. Об этом на странице в Facebook заявил политический эксперт Кирилл Молчанов.

По мнению эксперта, снижение процентных ставок на ипотеку станет огромным достижением для всей команды президента и Кабинета министров Гончарука в частности.

“Алексея Гончарука и его правительство критикуют. Часто по делу, но есть и решения, которые люди очень давно ждали. Например, снижение кредитных ставок на ипотеку. Это то, что людям действительно нужно сейчас – возможность обзавестись собственным жильем. Особенно остро эта проблема стоит в столице, где чуть ли не каждый второй живет на съемной квартире. И если Кабмин Гончарука внедрит заявленную программу на ипотеку под 10-11%, это реально будет огромным достижением. Причем для всех: и для самого Гончарука, и для президента Зеленского, и для людей, которые смогут приобрести собственные квадратные метры сейчас, а не через 30 лет”, – написал эксперт.

Молчанов добавил, что правительство Гончарука “молодое” и допускает ошибки, но при этом внедряет реформы, которых в Украине прежде не было – их только обсуждали. В частности, был запущен аудит государственных ресурсов. Также, правительство Алексея Гончарука применило новый подход к наполнению геокадастра – он направлен на создание цифровой модели территории Украины.

По мнению эксперта, о глобальных изменениях в стране говорить еще рано, но есть положительная динамика. Например, при Кабмине Гончарука произошло сокращение сектора теневой экономики – почти в 2 раза.

“Основной проблемой Украины всегда была теневая экономика. И сегодня Кабмин смог уменьшить ее объемы. Сегодня тень – это 24% ВВП, притом что при Порошенко она составляла около 40%. Главными источниками теневой экономики были: игорный бизнес, АЗС, оборот древесины, застройщики, недропользования. Сегодня эти сферы выводятся с тени в законные рамки. Конечно, за четыре месяца Алексей Гончарук большой разворот Украины сделать не мог. Но в отчете видно, что динамика идет лучше, чем при старой власти”, – подытожил эксперт.

По материалам РБК-Украина
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