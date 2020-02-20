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Сколько украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ

Сколько украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ

В мае 2018 года 9% украинцев были готовы сколько угодно терпеть материальные трудности ради успеха реформ парламента. Интересно, что уже в декабре 2019 года число таких граждан составляло 14% всех опрошенных.

Об этом заявила директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”, который проходит сегодня в Киеве.

При этом еще 35% респондентов согласились бы на такое при условии, что их материальное положение будет неудовлетворительным недолго.

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По словам Бекешкиной, после прошлогодних выборов вера в успешность реформ возросла как никогда ранее: в мае 2018 года в успех новой власти верили 35%, а уже в декабре 2019 этот показатель составлял 51%.

Главными двигателями реформ в Украине в мае прошлого года граждане называли нового президента и его правительство. Пик доверия к главе государства и Кабмину пришелся на август 2019 года, после чего оно постепенно снижалось к декабрю. В тот же период западные страны и МВФ отошли на задний план – их роль в реформах украинцы считали весьма незначительной.

По материалам Finance.UA
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