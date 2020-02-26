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Сколько платят в сфере коммуникаций (исследование)

Сколько платят в сфере коммуникаций (исследование)

Меньше всего в сфере коммуникаций получают журналисты, больше всего у менеджеров по коммуникациям.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Happy Monday.

Кто принял участие в исследовании:

  • среди респондентов наибольшее количество киевлян – 81,9%;
  • также участие в опросе приняли коммуникационщики из Харькова, Днепра, Львова, Одессы и других городов Украины;
  • участие в исследовании приняли представители различных профессий сферы: менеджеры по коммуникациям, SMM-менеджеры, PR-специалисты, копирайтеры, контент-менеджеры, редакторы, журналисты и другие.


happymonday.ua

Как свидетельствуют результаты, большинство должностей в коммуникациях занимают женщины (87,5%)

Что влияет на уровень зарплат:

  • уровень заработной платы в коммуникациях растет в соответствии с опытом;
  • наибольшие повышения зарплаты наблюдаются при переходе с 4-го на 5-ый год работы, а также – с 9-го на 10-ый;
  • специалисты, которые в работе с клиентами или партнерами регулярно используют английский язык, в среднем зарабатывают почти на 7000 гривен в месяц больше, чем те, кто в работе вообще не пользуется английским;
  • больше всего зарабатывают коммуникационщики в Киеве, Чернигове и Днепре, а меньше всего — в Черновцах.


happymonday.ua

Справка Finance.ua:

  • По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.
  • По состоянию на начало февраля этого года в столичной службе занятости почти 89% безработных на учете – профессиональные специалисты. Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают топ-менеджеры и административные служащие.
По материалам Finance.UA
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