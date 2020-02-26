Сколько платят в сфере коммуникаций (исследование)

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Меньше всего в сфере коммуникаций получают журналисты, больше всего у менеджеров по коммуникациям.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Happy Monday.
Кто принял участие в исследовании:
happymonday.ua
Как свидетельствуют результаты, большинство должностей в коммуникациях занимают женщины (87,5%)
Что влияет на уровень зарплат:
happymonday.ua
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