"ДТЭК" Ахметова не планирует участвовать в приватизации шахт

Группа компаний “ДТЭК” Рината Ахметова не планирует участвовать в приватизации “Центрэнерго” и убыточных государственных шахт.

Об этом заявил гендиректор “ДТЭК” Максим Тимченко после совещания работников угольной отрасли и Киеве, передает “Интерфакс-Украина”.

“Если вы не готовы и АМКУ, как вы говорите, будет против – я с ними поговорю и будут за”, – сказал Зеленский.

По его словам, холдинг должен помочь государству найти сильных инвесторов, которые могут приватизировать государственные шахты.

“У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет – развитие в “зеленой” генерации, поэтому мы не будем участвовать в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны прийти в отрасль”, – в свою очередь заявил Тимченко.