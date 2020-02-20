"ДТЭК" Ахметова не планирует участвовать в приватизации шахт

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Группа компаний “ДТЭК” Рината Ахметова не планирует участвовать в приватизации “Центрэнерго” и убыточных государственных шахт.
Об этом заявил гендиректор “ДТЭК” Максим Тимченко после совещания работников угольной отрасли и Киеве, передает “Интерфакс-Украина”.
“Если вы не готовы и АМКУ, как вы говорите, будет против – я с ними поговорю и будут за”, – сказал Зеленский.
По его словам, холдинг должен помочь государству найти сильных инвесторов, которые могут приватизировать государственные шахты.
“У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет – развитие в “зеленой” генерации, поэтому мы не будем участвовать в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны прийти в отрасль”, – в свою очередь заявил Тимченко.
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