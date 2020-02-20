Украина планирует либерализировать автоперевозки с Венгрией

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Мининфраструктуры работает над либерализацией автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией в ближайшей перспективе.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по результатам встречи с государственным секретарем по вопросам транспорта Министерства инноваций технологий Венгрии Ласло Мошоци.
Стороны обсудили либерализацию условий выполнения автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией, реализацию совместных инфраструктурных проектов.
Криклий отметил важность для развития украинского-венгерского транспортного диалога встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась 7 февраля 2020 года в Киеве.
«Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской стороной разработан проект протокола о внесении изменений в действующую двустороннего соглашения о международном автомобильном сообщении, которым предусматривается либерализация двусторонних и транзитных грузовых перевозок, и нерегулярных пассажирских перевозок. Надо также отвечать требованиям времени — делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами», — отметил Криклий.
Мошоци в свою очередь отметил динамичное развитие сотрудничества между Венгрией и Украиной в области транспортной инфраструктуры и отметил важность сочетания транспортных коридоров обеих стран.
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