Украина планирует либерализировать автоперевозки с Венгрией

Мининфраструктуры работает над либерализацией автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией в ближайшей перспективе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по результатам встречи с государственным секретарем по вопросам транспорта Министерства инноваций технологий Венгрии Ласло Мошоци.

Стороны обсудили либерализацию условий выполнения автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией, реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Криклий отметил важность для развития украинского-венгерского транспортного диалога встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась 7 февраля 2020 года в Киеве.

«Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской стороной разработан проект протокола о внесении изменений в действующую двустороннего соглашения о международном автомобильном сообщении, которым предусматривается либерализация двусторонних и транзитных грузовых перевозок, и нерегулярных пассажирских перевозок. Надо также отвечать требованиям времени — делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами», — отметил Криклий.

Мошоци в свою очередь отметил динамичное развитие сотрудничества между Венгрией и Украиной в области транспортной инфраструктуры и отметил важность сочетания транспортных коридоров обеих стран.