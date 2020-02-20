«Укрзализныця» установила зарядные станции для электрокаров (фото)

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На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
“Установлены зарядные станции на Вокзальной площади. Компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны”, – говорится в сообщении.
С их помощью одновременно можно заряжать четыре автомобиля.
Устройства имеют 3 точки подключения для авто:
Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВт/ч.
Фото: Facebook.com/Ukrzaliznytsia
Ориентировочное время полной зарядки автомобиля:
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