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«Укрзализныця» установила зарядные станции для электрокаров (фото)

«Укрзализныця» установила зарядные станции для электрокаров (фото)

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

“Установлены зарядные станции на Вокзальной площади. Компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны”, – говорится в сообщении.

С их помощью одновременно можно заряжать четыре автомобиля.

Устройства имеют 3 точки подключения для авто:

  • ССS Combo или ССS Combo 2;
  • Type 2;
  • CHAdeMo.

Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВт/ч.


Фото: Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ориентировочное время полной зарядки автомобиля:

  • Tesla 100D – около 2 часов;
  • Nissan Leaf 2019 – чуть больше 1 часа;
  • BMW i3 – около 40 минут.

Справка Finance.ua:

  • По данным МВД Украины, в Киеве в течение 2019 года зарегистрировали 2085 электромобилей.
  • В январе 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей – на треть больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf – 216 продаж.

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По материалам Finance.UA
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