Сколько работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать работника в должности (инфографика)

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Более 70% работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать работника в должности. 69% предложат премии в качестве дополнительного бонуса, а 20% предоставят возможность повысить квалификацию на дополнительных курсах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.
“Работодатели считают, что повышение заработной платы – это лучший инструмент для удержания работника в должности, так ответили 70% респондентов. Из них более половины готовы поднять з/п на 10-20%”, – говорится в результатах опроса.
А вот кандидаты должны поразить своими профессиональными навыками – так считают 52% опрошенных, и личностными качествами – 47%. В то же время опыт работы не в приоритете, только для 38% он играет роль при найме нового сотрудника.
Кого ищут чаще всего:
Инфографика: olx.ua
Работодатели на первом интервью в основном обращают внимание на такие характеристики:
Что предлагают работодатели своим сотрудникам:
Где ищут сотрудников:
Большинство опрошенных работают в компаниях со штатом до 20 человек – 62%. Остро нехватку кадров испытывают 60% опрошенных, но меньше по этому поводу беспокоятся те, кто работает в компаниях со штатом более 1000 человек, и те, у кого он меньше, чем 20 человек. Несмотря на это, крупные компании находятся в постоянном поиске новых людей – это отметили 66% респондентов, а организации с более скромным штатом обновляют свои кадры реже.
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.
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