Сколько работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать работника в должности (инфографика)

Более 70% работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать работника в должности. 69% предложат премии в качестве дополнительного бонуса, а 20% предоставят возможность повысить квалификацию на дополнительных курсах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.

“Работодатели считают, что повышение заработной платы – это лучший инструмент для удержания работника в должности, так ответили 70% респондентов. Из них более половины готовы поднять з/п на 10-20%”, – говорится в результатах опроса.

А вот кандидаты должны поразить своими профессиональными навыками – так считают 52% опрошенных, и личностными качествами – 47%. В то же время опыт работы не в приоритете, только для 38% он играет роль при найме нового сотрудника.

Кого ищут чаще всего:

15% ищут офисных работников;

более 12% – инженеров на производство;

молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей;

рабочий персонал – почти 36%, однако найти их, как оказалось, труднее всего. Владельцы связывают сложность с тем, что нужны узкоспециализированные работники – 42%, а вот рекрутеры видят проблему в низкой предлагаемой заработной плате – 43%. Среди прочих причин: активная трудовая миграция – 32%, плохая подготовка работников, безответственность и лень кандидатов.



Инфографика: olx.ua

Работодатели на первом интервью в основном обращают внимание на такие характеристики:

профессиональные навыки – 52%;

личностные качества – 47%;

наличие опыта работы – 38%;

9% работодателей интересует уровень образования кандидата;

ответственность – 80%;

способность быстро учиться – 54%;

пунктуальность – 38%;

для 17% владельцев бизнеса неконфликтность является важной чертой.

Что предлагают работодатели своим сотрудникам:

официальное оформление – 62%;

60% обещают нормированный график;

более 36% предоставят оплачиваемый отпуск;

31% – оплачиваемый больничный;

респонденты довольно высоко оценивают уровень заработной платы в своей компании – 41% считают рыночным, 25% – чуть выше рыночного и 18% – высоким;

из бонусов работодатели предлагают преимущественно денежные премии – 74%, курсы повышения квалификации оплачивают 22% опрошенных, мобильную связь компенсируют 21%;

также встречались такие варианты ответов как гибкий график, отдых за границей, карьерный рост.

Где ищут сотрудников:

на специализированных сайтах – 44%;

по рекомендациям коллег – 17%;

по рекомендациям друзей, знакомых – 15%;

в социальных сетях – 11%;

6% размещают объявления в газетах, в метро и на остановках.

Большинство опрошенных работают в компаниях со штатом до 20 человек – 62%. Остро нехватку кадров испытывают 60% опрошенных, но меньше по этому поводу беспокоятся те, кто работает в компаниях со штатом более 1000 человек, и те, у кого он меньше, чем 20 человек. Несмотря на это, крупные компании находятся в постоянном поиске новых людей – это отметили 66% респондентов, а организации с более скромным штатом обновляют свои кадры реже.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

По данным ПФУ , средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн, а показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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