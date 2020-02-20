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Настоящий конкурентный рынок газа для населения с 1 мая не заработает - Герус

Настоящий конкурентный рынок газа для населения с 1 мая не заработает - Герус

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус не надеется, что с 1 мая в Украине полноценно заработает конкурентный рынок газа для населения. По мнению нардепа, для его запуска к этой дате не хватит времени.

“Я думаю, что с 1 мая поставлять газ будут те же компании, которые поставляют его до 1 мая. Наверное, чтобы не было волнений, эти поставщики не будут сильно играться ценами”, — заявил он.

Как подчеркнул Герус, цена для населения уже и так является конкурентной. А дальше стоит спросить конечных потребителей о том, что для них важнее — возможность выбирать поставщиков или стабильность ценового фактора. По мнению политика, эти аспекты можно противопоставить, ведь многие поставщики для того, чтобы иметь возможность дойти до потребителя, организационные затраты и риски заложат в цену. И, как говорит Герус, полноценный рынок со многими трейдерами будет означать рост цен.

“Если говорить о газе именно в части населения, нужно понимать, что есть сложная география, сложная логистика. Мы должны понимать, что есть большие города, которые смогут быть интересны, и есть много отдаленных сельских населенных пунктов, которые не интересны, потому что организационные затраты большие для того, чтобы до таких потребителей дойти. Поэтому я не слишком бы торопился внедрять непродуманный рынок газа для мелких конечных потребителей, многие из которых ещё находятся на субсидии”, —сказал он.

По материалам Дело
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